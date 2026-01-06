台東跨年「3天后合體」效應太強！Netflix發文感謝「烈酒女團」

持修（右起）、桑布伊、A-Lin、阿妹、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA齊聚台東跨年。台東縣政府提供



台東跨年活動落幕多日，相關話題仍在網路持續延燒，天后張惠妹、A-Lin、戴愛玲同台演出，氣場全開、默契十足，玖壹壹春風還爆料姊姊們喝到凌晨四點，讓三人被網友們戲稱為「烈酒女團」，意外掀起跨界效應，讓Netflix的《KPOP獵魔女團》觀看數居高不下。

今年台東跨年現場湧入超過10萬名歌迷，線上直播觀看人數也一度衝上28萬人。舞台上，三位天后展現高度鬆弛感，A-Lin即興哼唱「那魯7-11」橋段笑果十足，張惠妹與戴愛玲頻頻接話互動，相關片段引發網友在社群平台上瘋傳。春風事後也爆料，三人彩排與演出結束後一路聊天小酌到凌晨4點，豪爽性格和成為粉絲熱議焦點。

廣告 廣告

隨著「烈酒女團」稱號在網路擴散，網友把三位天后與動畫電影《Kpop獵魔女團》進行對照，相關迷因在網路上瘋傳，意外替作品帶來討論熱度。Netflix台灣官方帳號日前在Threads發文笑說，《Kpop獵魔女團》自登上排行榜後「一直沒掉出榜外」，進入2026年後排名甚至回升，並特別點名感謝「台東烈酒女團」，間接證實這波跨年話題確實帶動觀看聲量。

網友們也紛紛笑說，「T-POP烈酒女團」、「Netflix應該有預算幫烈酒女團出個實境秀吧」、「媲美獵魔女團在地化行銷最佳範例，後勁快比golden還強大了」、「酒商快找她們代言啊！」、「要贊助轉播年底的演唱會嗎？」

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」