台東跨年｜Saya「來都來了」憂海風灌嘴 戴愛玲返鄉想吃臭豆腐

Saya也帶著孩子一起回家鄉。台東縣政府回家鄉提供



「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」昨（12╱31）由張惠妹（阿妹）率10組藝人輪番登台，原民金曲橋段，Saya（張惠春）、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，全場齊聲合唱，宛如一場部落嘉年華。

Saya 也在演出後分享站在海風強勁舞台的心情，「風大是真的會擔心嘴巴會被吹乾這件事，喉嚨也會被影響，但也沒辦法就是要臨場應變囉」。談到倒數前最想對大家說的1句話，她表示：「想跟大家說也是跟自己說，不管過去有多少不如意或未完成的事，新的1年請再認真的為自己努力1次，並且相信勇敢的往前走。」

廣告 廣告

唱完東跨最想做的事？Saya笑說：「這樣特別的日子，唱完應該大家都會聚一下吧，來都來了……是不是。」至於推薦的台東私房景點時，她直言：「這個可能問AI比較快，但我知道最近有一個新地點值得去，店名應該叫希拉海，上網查聽說很厲害。」

戴愛玲最想念在地美食。台東縣政府回家鄉提供

這次返鄉，Saya也帶著放假的孩子們一起，笑說這次「部落金曲」合體的感覺「像一盤大廚炒出來的一道菜，色香味俱全」，大讚編曲老師很厲害把他們想唱的歌曲串起來編的很酷，「音樂很流行但又能聽到每1首金曲的記憶點跟精神」。至於哪1首聽到會起雞皮疙瘩，她說：「我本身就是個老靈魂，只要我知道的經典老歌，我都很喜歡。」

而戴愛玲則分享回到台東最想念在地美食與行程，「來台東最想吃的就是臭豆腐、藍蜻蜓炸雞、海邊蔥油餅，想去台東天空之鏡，還有去妹姐跟Saya、A-Lin的部落走一走」。

更多太報報導

蔡依林突認「戀愛3、4天」 自嘲多巴胺中毒

台東跨年｜「玖壹壹」打頭陣吸10萬人次 搭飛機趕場奔台北倒數

天團跨年｜告五人台中對決宇宙人 麋先生雙城趕場隔空「團圓」