台東跨年A-Lin狂跳針「東！帶我走」 爆笑場面網笑翻：要多醉啦～到底～
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
台東跨年演唱會《東！帶我走》請來張惠妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番上陣，與觀眾歡慶2026到來。其中張惠妹和A-Lin上台主持時透露，他們從下午2點就在後台等待，期間內除了一直補妝外，也補充了不少「飲料」，2人的逗趣對話讓不少網友笑翻。
台東跨年演唱會上，不少人上傳當天發生的爆笑名場面，其中有網友發現，A-Lin在縣長上台致詞時提醒縣長饒慶鈴「妳只有幾秒喔」，更有網友發現在施放煙火時，阿妹甚至問「欸～縣長怎麼不見了啊？」讓網友笑稱：「要多醉啦～到底～」。
畫面中可見，在施放煙火時，除了A-Lin不斷呼應主題喊「東！帶我走」之外，阿妹也在歡慶2026之餘不忘問：「欸～縣長怎麼不見了啊？」結果隔壁桑布伊更是神回：「縣長掉下去啦！」不但讓線上、線下觀眾留下深刻印象，更讓阿妹興奮大喊：「欸～台東怎麼這麼厲害啦！」
相關畫面曝光後，不少網友直指：「台東縣長這樣的作法才是對的，把舞台給表演人員，反而讓大家印象更深刻…」、「不搶眼的台東縣長反而拿到全台最好的行銷」，還有網友幽默表示：「這集請報名金鐘獎最佳綜藝節目、最佳主持人」、「東帶我走跳針好幾次，麗玲明顯有喝」、「音頻空白一秒都是對煙火的不尊敬」。
更多FTNN新聞網報導
台東跨年晚會獲封「全台最頂」！資本額20萬公司拿下3500萬標案 幕後背景曝光
A-Lin趕台東縣長下台！一直催「妳只有幾秒哦」 網友笑翻：有多醉
張惠妹壓軸登台東跨年！驚喜唱跳CORTIS夯曲 「吳麗萍你好像搭丟賽」全場嗨翻
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 9
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 60
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 8
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 3 小時前 ・ 5
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 72
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 4
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 7 小時前 ・ 6
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7