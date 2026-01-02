台東跨年A-Lin狂跳針「東！帶我走」 爆笑場面網笑翻：要多醉啦～到底～

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台東跨年演唱會《東！帶我走》請來張惠妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番上陣，與觀眾歡慶2026到來。其中張惠妹和A-Lin上台主持時透露，他們從下午2點就在後台等待，期間內除了一直補妝外，也補充了不少「飲料」，2人的逗趣對話讓不少網友笑翻。

台東跨年演唱會上，不少人上傳當天發生的爆笑名場面，其中有網友發現，A-Lin在縣長上台致詞時提醒縣長饒慶鈴「妳只有幾秒喔」，更有網友發現在施放煙火時，阿妹甚至問「欸～縣長怎麼不見了啊？」讓網友笑稱：「要多醉啦～到底～」。

畫面中可見，在施放煙火時，除了A-Lin不斷呼應主題喊「東！帶我走」之外，阿妹也在歡慶2026之餘不忘問：「欸～縣長怎麼不見了啊？」結果隔壁桑布伊更是神回：「縣長掉下去啦！」不但讓線上、線下觀眾留下深刻印象，更讓阿妹興奮大喊：「欸～台東怎麼這麼厲害啦！」

相關畫面曝光後，不少網友直指：「台東縣長這樣的作法才是對的，把舞台給表演人員，反而讓大家印象更深刻…」、「不搶眼的台東縣長反而拿到全台最好的行銷」，還有網友幽默表示：「這集請報名金鐘獎最佳綜藝節目、最佳主持人」、「東帶我走跳針好幾次，麗玲明顯有喝」、「音頻空白一秒都是對煙火的不尊敬」。

