台東路面減速警示 蜈蚣線反應兩極

台東市知本路10月發生重大死亡事故，縣警局於該路段增畫「視覺化減速標線」，以視覺收縮效果提醒駕駛減速慢行。（蕭嘉蕙攝）

為降低超速事故風險、示警駕駛減速慢行，台東縣警察局針對縣內5處路段增畫「視覺化減速標線」，其中知本路段10月發生7旬婦人穿越馬路遭車輛撞擊致死案件，因此納入優先畫設區域，不過民眾對此看法兩極，長者甚至疑惑「像蜈蚣的線是什麼？」

知本路段是銜接台東市區與大知本區的南北向交通要道，雙向道間設有中央分隔島。儘管沿線設置固定式測速照相，但因路段筆直、車速偏快，10月間不幸發生死亡車禍事故。

有鑑於車速過快易釀事故，台東縣警察局依據車速情況、肇事頻率等指標盤點全縣道路，陸續增畫「視覺化減速標線」，該標線長100公分、寬20至30公分，以白色平行四邊形沿行車方向的斜45度畫設。

縣警局交通隊長吳昇忠指出，社會大眾對於固定式測速照相普遍反感，因此改以提醒性的標線取而代之；目前台11線東河肉包前、知本路二段、台9線三和國小前、台9線與台11線匯流處，以及台東市平等街等5處皆已畫設該標線。

不過，民眾對此措施看法不一。陳姓通勤族坦言，他根本沒注意到標線的存在，且「看不懂是什麼意思」，建議設立文字標誌，會比路面線條更清楚；王姓長者也說，看起來像「蜈蚣的線」，不知道是什麼意思。另有林姓民眾則持不同意見，他認為，標線能引導駕駛放慢速度、注意前方路況，「比單純標誌更有效」。

吳昇忠說明，標誌牌通常是「瞬間提醒」，駕駛往往一眼掃過容易忽略，視覺化減速標線使駕駛在行進間感受到「路面變窄」，不自覺就會放慢車速，具持續性效果，必要時依道路狀況滾動式調整。