台東躋身「天龍國好野人」、台南高雄變最窮！各縣市自有財源主計總處公布了

行政院主計總處近日公布各縣市財力級次，其中台東縣經核算自有財源比率為104.39%，財力級次被列為第1級，而台南市、高雄市等南部縣市財力級次則有所下降，引起討論。主計總處今（8）日也公布各縣市自有財源比率。

主計總處公務預算處處長許永議今日在行政院會後記者會中指出，各縣市自有財源比率，分別為（第1級）新竹市161.5%、台北市119.8%、新竹縣111.5%、台東縣104.3%；（第2級）金門縣103.3%、花蓮縣98.7%、新北市96.5%。

廣告 廣告

（第3級）南投縣95.9%、宜蘭縣94.4%、桃園市90.2%、台中市90.2%；（第4級）苗栗縣102%、嘉義市89.3%，高雄市87.3%、基隆市84.9%、嘉義縣80.1%、雲林縣79.8%；（第5級）台南市79.2%、彰化縣76.2%、澎湖縣75.8%、屏東縣68.5%、連江縣52.1%。

主計長陳淑姿說明，苗栗縣過去財政受到管制，114年以前是第3級，但因舉債超過法定上限，財力級距因此降2級到第5級，而依照新版《財劃法》，雖苗栗縣應列為第2級，但因苗栗縣仍超過舉債上限，因此依舊將其財力級距降2級到第4級。

行政院發言人李慧芝表示，立法院去年11月21日修正《財劃法》公式條文，總統於12月3日公布，財政部因此擬定各縣市政府統籌分配稅款分配數，以此計算各縣市政府財力級距。

更多風傳媒報導

