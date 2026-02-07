社會中心／綜合報導

寒流報到，很多民眾會使用電暖器來保暖，但使用也要小心，台東凌晨發生一場火警，一名50歲陳姓男子命喪火窟，警消初步調查，研判疑似是電暖爐太靠近床鋪，導致燃燒釀禍。

凌晨時分鐵皮屋大火，現場一片悶燒，加上照明不足，增加救援難度，消防人員拼命灌救。台東市青海路二段這處一層樓鐵皮住宅，凌晨2點多突然竄出大火，燃燒面積約60平方公尺，消防隊抵達時鐵皮屋內已經全面燃燒，屋內一名行動不便的中年男子，逃生困難，命喪火窟。死者家人：「睡覺睡到一半的時候，我的叔叔他就大喊失火了，叔叔剛好要出去，然後看到哇，別的房間燒起來，就大喊，我們就起來。」

台東身障男命喪火窟！警消調查疑「電暖爐」釀禍

台東凌晨發生一場火警，一名50歲陳姓男子命喪火窟，警消初步調查，研判疑似是電暖爐太靠近床鋪，導致燃燒釀禍。（圖／民視新聞）





消防隊救出1名男子，但遺憾已經明顯死亡，男子身分為50歲陳姓男子，因為身障無業在家，都靠家人照顧，由於陳男使用電暖爐睡覺，電暖爐就放在床鋪旁，家人也表示曾看到疑似電暖爐在燃燒，警消不排除電暖爐起火，只知道火災當下所有家人都在熟睡。死者家人：「叔叔一直在拿水澆那個火，火勢還是越來越大，（聽到救我？）沒有聽到阿伯（死者）的聲音，（大概什麼東西開始燒？）好像是電暖爐。」





消防局宣導：「避免堆置可燃物。」消防局不斷宣導，不論是傳統的鹵素燈還是煤油電暖器，以及現在正夯的陶瓷、葉片或對流式，都要務必當心，冬日安全取暖守則，包括使用電暖爐、電熱毯，不要插座超載，使用煤油暖爐也"需注意通風，最重要的是務必遠離易燃物，包括衣物、棉被、窗簾等，而台東這起火警由於屋內電線也老舊，警消還要進一步釐清起火原因。

原文出處：台東身障男命喪火窟！警消調查疑「電暖爐」釀禍

