台東車站周遭交通量大成瓶頸 議員建議加蓋卑南大圳擴大道路

台東車站周遭交通量大，議員盼加蓋東樂排水擴大道路。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東車站周遭車流量大，常形成交通瓶頸，縣議員黃治維建議縣府應協調中央，將屬於農水署權管的卑南大圳東樂排水進行加蓋工程，除解決當地交通壓力，也促進城鎮發展。縣府建設處說加蓋會影響清淤，但願與農水署協商，研究卑南大圳加蓋並作為道路使用的可行性。

黃治維指出，該條大排是連結岩灣與更生北路的重要區位。目前，岩灣地區居民若要前往更生路或台九線，往往必須繞行至車站後方的更生北路596巷，或從馬亨亨大道繞行，造成交通不便，且人流、車流進入南王社區等巷弄時，也常引發民眾對車速、噪音的反彈與民怨。

黃治維說，如果這條路寬足夠的大排能夠比照南京路、中心路大排模式進行加蓋，將成為岩灣與更生北路直接連接的連貫道路，不僅能大幅改善區域交通，還能降低未來後站擴大開發的必要性，減輕縣府的財政負擔。

建設處長蔡勝雄說，卑南大圳主幹排過去傾向不加蓋，主要考量是清淤作業的方便性。不過，該大排兩側現已設有可會車的單行道，若加蓋確實能成為一條連接岩灣至機場的重要道路。黃治維說，該大排近年清淤頻率不高且維護狀況良好，應可克服技術上的困難。他並建議，縣府可考慮提供工程費用補貼，與農水署合作推動此重大工程。

