台東農改場推廣池上稻田友善耕作 打造綠色生態廊道串連兩大山脈

台東農改場在池上稻田推動國土生態保育綠色網絡，盼串聯中央山脈與海岸地區的生態系。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場為響應國土生態保育綠色網絡願景，在素有「米鄉」美譽的池上鄉推廣水稻生態友善耕作模式，協助農友從傳統耕作轉型，透過導入對環境友善的管理技術，促進水稻田區的生產與生態保育達到和諧共存，共同建構兼顧農產經濟與自然保育的永續農業環境。

場長陳信言表示，國土綠網的推動目標是有效串聯中央山脈至海岸地區的生態系統，形成完整的生態廊道。而水稻田作為東部重要的生態節點，若能實施友善耕作，將成為守護生態廊道的重要環，鼓勵池上農友逐步採行水稻友善耕作管理模式，效益不僅是提升稻米品質，更重要的是讓水田成為豐富生命的搖籃與庇護所。透過減藥、減肥等措施，農田環境得以淨化，吸引生物棲息，形成生機盎然的生態相。

台東農改場與農業部林業及自然保育署台東分署的合作監測顯示，輔導後的友善耕作區對緊鄰的興富林業生態園區產生了實質的生態保護效益，友善耕作有效減少了農藥與肥料徑流，為此類魚類提供了更健康的棲地，水田環境也成為龜、蛙類的繁殖天堂，證實了友善耕作是達成池上水稻生產與生態平衡的關鍵。

除了友善耕作技術，台東農改場也積極推動稻草循環再利用，示範利用小型稻草捆包機，將收割後的稻草回收處理。這些稻草可以轉化為高品質的敷蓋資材用於田間保濕或改良土壤，甚至可以擠壓成燃料棒作為固體生質燃料，達到農業廢棄物零污染，讓農業生產鏈更加永續。

農友對於水稻友善耕作技術及稻草循環再利用技術如有任何疑問，可洽台東農改場土壤肥料研究室(089-325110#1720)、農業機械研究室(089-325110#1751)。

