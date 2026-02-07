台東農會推動食農教育 親子體驗「拔得好彩頭」

「拔得好彩頭」認識有機生態農業，親子共學體驗，收獲滿滿。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東地區農會七日及八日二天，在知本地區的台東有機生態農場舉辦「拔得好彩頭」食農教育體驗活動，首日吸引數百位親子家庭熱情參與。活動透過拔蘿蔔、農場導覽與農事體驗，讓大小朋友們在歡樂氛圍中認識有機農業、生態共好及土地永續經營的重要性，寓教於樂、收穫滿滿。

台東地區農會總幹事李建通表示，農會在知本地區承租約二十五公頃土地，規劃為有機集團栽培區，並成立「台東有機生態教育農場」，其中約十七公頃以水稻為主要作物，培育出具代表性的「環頸雉有機香米」。

廣告 廣告

另八公頃則種植洛神花、藥用植物及多樣化蔬菜，透過輪作制度維護土壤健康、降低病蟲害，實踐自然共生的耕作模式，為動植物保留友善棲地，田間經常可見環頸雉、白鷺鷥及到處飛舞的蝴蝶。

「環頸雉有機香米」在無農藥、無化肥友善耕作下，品質深獲肯定。（記者鄭錦晴攝）

李建通說，「環頸雉有機香米」其由來是為保護瀕臨消失的台灣特有種環頸雉，在無農藥、無化肥的友善耕作下，不僅取得有機及生態雙重認證，更榮獲綠色保育標章，展現農業生產與環境保育並行的成果。該米品連續多年獲得精饌米獎肯定，包含二０二二年銀質獎，以及二０二三、二０二四年金質獎，品質與風味深獲肯定。

「拔得好彩頭」活動結合在地青農與家政媽媽共同參與，帶領民眾從產地實作到認識農作物生長歷程，親子共學體驗，滿載而歸，大家都相當開心。