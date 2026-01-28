台東農田資材損壞無處丟 縣府：今年將提新處理方案

這一處農田農民整理好被颱風吹壞的果苗，但旁邊卻看到廢棄的農用塑膠資材，還有燒掉塑膠物品的殘留物，人煙稀少的荒地馬路邊也看到被亂丟的一堆塑膠網。

農民說這些是去年颱風受損的農業資材，農民無法處理，而各鄉鎮市公所又只能處理家用資源回收物品，這些大型農用的塑膠廢棄物無處可去，農民得自己花一大筆錢找廢棄物清理公司來處理，增加不少負擔，部份農民就隨意處理。

農民陳先生表示，「那些環保公司他們回收處理費用好像蠻貴的啊。」

台東縣政府表示，2024年到2025年曾試辦農業廢棄物處理補助計畫，共編列300多萬元預算協助農民處理農用資材廢棄物，效果不錯，但這項計畫已經結束，不過今年會有新的處理方案。

台東縣農務科長廖炯傑說明，「已經有在規畫設置一個暫置的儲存的區域，讓我們的農民朋友遇到農業天然災害以後，來去堆置我們的農業廢棄物。」

縣府農業處說，規畫回收的農業資源包括樹枝枝條、農用塑膠混合物和鐵材，目前已經進入行政程序，請農民先暫時將農用廢棄物放在田區，不要亂丟亂燒。

