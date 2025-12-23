台東透天厝疑電線老舊起火 婦人受困3樓陽台獲救

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市新生路一棟透天厝，今天中午12時許發生火警，疑似2樓電線老舊起火、延燒屋內雜物，屋主吳姓婦人(40歲)腳踩3樓15公分寬陽台，所幸消防隊馳援將她救下。

警消到場時，婦人已懸3樓外，警消先以水柱壓制2樓火勢與濃煙，再架梯到3樓將婦人救下、後送。整起火警不到半小時即被控制將滅。

由於身懸空中、濃煙撲身籠罩，婦人因嗆傷送醫，初步無生命危險，目前已後送醫院。婦人丈夫陳先生表示，可能是電線老舊造成火警，還好最重要的是妻子平安。

廣告 廣告

起火點初步判斷在2樓。(記者劉人瑋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷連續攻擊》張文資金來源曝光 最大「金主」就是靠媽

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

