台東這樣玩最出片 招財貓土地公、美館館裡看海、卡通車遊伯朗大道！6大玩法一次滿足

Photo Credits：dora_hsin211、tintinghi

想拍出滿滿記憶卡的台東行程，玩法一定要夠有梗！從能俯瞰太平洋的海景盪鞦韆與高空滑索、伯朗大道上超吸睛的狗狗造型卡通電動車，到鹿野鄉公所童話感爆棚的糖果屋建築，一路都是社群熱拍焦點；再加碼順遊花蓮理想大地，體驗超跑造型卡丁車，動靜皆宜、親子情侶都適合。

【台東這樣玩最出片】

招財貓土地公廟/買可愛御守

Photo Credits：tintinghi、yijiun_lee、ching713666、xuan_810531

台東太麻里福興宮福德正神，融入創意打造全台唯一的「招財貓土地公廟」，吸引大量遊客朝聖。入口處掛有直徑2公尺的巨型紅燈籠，被譽為「台版雷門」，穿過後方馬賽克彩繪巷弄，便可見到屋頂上那座高2公尺、重約200公斤的招財貓裝置，可愛又醒目，迅速成為打卡熱點。廟方更推出一系列招財貓周邊：百元招財貓御守（含健康、招財、戀愛等8種主題）、透明「裸空透光御守」書籤，還有擲筊結緣、添香油錢3600元即可帶回家供奉的招財貓公仔，吸引信眾與貓迷收藏，既療癒又具信仰意涵。

地址：台東縣太麻里鄉南里街32號

交通資訊：搭乘台鐵至太麻里車站下車，出站後可轉乘計程車約5分鐘，或步行約20分鐘即可抵達。

江賢二藝術園區/美館館裡看海

Photo Credits：mengjucheng、byron_tsai

金樽除了是世界頂尖衝浪好手的衝浪勝地，還有一座國際級文化地標，由藝術家江賢二與建築師林友寒攜手共創的藝術園區，融合了自然、藝術、建築之美。天氣好時，從園區內的「靜池」窗景能望見遠方的綠島；由江賢二的舊畫室擴建而成的「勤誠館」，展廳內設有一幽暗、光線由中央灑落的「冥想空間」，透過參訪藝術創作與巧思，沉澱心靈，提升文化與美學層次。

地址：台東縣東河鄉金樽132-2號

開放時間：週三至週一10:00-17:00 (最後入園16:30)，週二休園

展覽內容：江賢二藝術園區官網

交通資訊：搭乘 8101、8102、8103、8109、8119、8120路公車至「藝術園區站」下車

竹湖山居/海景盪鞦韆與高空滑索

Photo Credits：dimensions.colors、yolandaoffduty

隱身在台東長濱山間的秘境農場，這裡最著名的「櫟見之丘」擁有視野絕佳的海景盪鞦韆，讓你彷彿在太平洋上空飛舞。追求刺激的朋友絕不能錯過「樹冠層溜索」，在離地數十公尺的高空中滑行，穿梭於林間並俯瞰壯闊的梯田與海天一色，是結合生態與極限運動的獨特體驗。

地址：台東縣長濱鄉竹湖村1鄰41號

池上伯朗大道/超出片的狗狗造型卡通電動車

Photo Credits：dora_hsin211、journeyrental_taitung

來到池上伯朗大道，不再只有單調的腳踏車！現在當地租車行推出多款萌度爆表的「狗狗造型」與「卡通人物」四人電動車。你可以坐著亮眼的波利、安寶或可愛的小狗嘟嘟車，在廣闊的翠綠稻浪中穿梭，不用流汗就能輕鬆拍出充滿童趣的網美大片，絕對是親子與閨蜜出遊的首選。

地址：台東縣池上鄉伯朗大道

鹿野鄉公所/可愛童話糖果屋

Photo Credits：tintinghi、inrong516

誰說鄉公所很嚴肅？鹿野鄉公所旁的「鹿野親子共融公園」藏著一座像從格林童話走出來的「魔法屋」。這座造型奇特的糖果屋其實是園內的公廁，繽紛的外牆與歪斜可愛的建築結構，配上周邊的大片草皮與共融式遊具，讓這裡成為鹿野最新的 IG 熱門打卡點，隨手一拍都是濃濃的異國童話風。

地址：台東縣鹿野鄉瑞隆村瑞景路一段21號

花蓮理想大地/超跑版卡丁車

Photo Credits：c_chestnut31、ting__red

如果您沿著花東縱谷北上，絕對要到理想大地體驗最新的「Hi咖微型電動車」。這款被譽為「超跑版卡丁車」的電動車，外型充滿科技未來感且靈巧好操控。遊客可以駕駛著它遊覽理想大地充滿異國風情的園區，甚至結合生態導覽，體驗在歐洲風格建築與運河間疾速穿梭的快感，帥氣程度百分百！

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

撰文者/ 海的那編