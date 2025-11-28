台東部落往診 照護人力接近1比1

花蓮慈濟醫院，關山慈濟醫院醫護團隊，與東區人醫會志工，共同協力，前往台東延平鄉部落關懷義診。60名醫護志工，服務72位鄉親，幾乎是接近1:1的照護。

一場把醫院搬進部落的進行式。

「你今天哪裡不舒服 (眼睛)。」

量體重、身高、血壓、測血糖。再進入"門診區"。

許文林醫師 與 患者：「(悶悶地 會痛)，(這裡是有一顆血管瘤)，妳要看，要看，這個地方有時候，食道，心臟都在這裡，妳要詳細檢查，要去醫院。」

花蓮慈濟醫院資深顧問 許文林：「他們所需求，我們都可以滿足，但是還有一些，就是他們比較長期的這種，譬如說慢性腎臟病、糖尿病足，還有一些腦部的狀況，我們會幫他們轉介。」

部落長者居多，視力退化，普遍困擾。

「眼睛比較乾，因為有糖尿病，我們等一下還要做檢查。」

另外一身的勞累，也在醫護團隊的各自拆招下，獲得舒緩。不過職業病，最讓醫護志工心疼。

「中間這裡的話，那就肌腱炎，(用那個生薑一直折那個)，(很腫 這幾天都休息)，會啊，那表示發炎了啊。」

花蓮慈濟醫院整合醫學科主任 王聖超：「她一直這樣下去，那她一直做同樣的事情，只會，只會更加嚴重這樣子而已，只能說讓她，只能建議她調整，自己工作的型態。」

延平鄉長 余光雄：「我要先感謝我們花蓮慈濟醫院，還有以及我們的志工們，儘管公部門派醫療專車以及，這個有在地的衛生所，不過還是沒辦法滿足，每一項的病患的需求。」

不只盡力符合需求，還多做一點。剪髮服務也在義診項目中。行動診療，在延平部落，看見需要。

