台東部落關懷 志工收到愛心竹筒

台東慈濟志工，每三個月前往原鄉部落(延平鄉)，關懷長輩，今年的最後一次關懷，老人家們除了收到慈濟志工送來的耶誕禮，他們也回贈存滿零錢的竹筒，希望志工把他們的愛心，傳到全世界任何一個有需要的角落。

長輩們一個個又戴口罩、又戴帽子的，最近天氣冷颼颼，怎麼禦寒，志工劉怡君當了十年腸胃專科護理師，傳授經驗

慈濟志工 劉怡君：「天氣現在很冷 對不對，你要吃什麼 你知道嗎，我教你 黑糖煮生薑，(喔 謝謝) 但是有一種人要小心 ，糖尿病 高血壓的人。」

歲末年終，台東慈濟志工前往延平鄉關懷長輩，守護健康的衛教不能少，還有團康歌舞歡度耶誕，也提前迎接新年

桃源社區發展協會理事長 胡正雄：「感謝各位師兄師姊，不辭辛勞 放下手邊的工作，把大愛帶到我們延平(鄉)，在我們延平這社區種下一個福田 ，在這裡感恩 謝謝。」

長者 白美花：「慈濟志工來的時候，我就不請假 我就來(參加)，因為我喜歡他的教育(衛教)， 還有他的運動 當然最後是他的餐食 ，這是很有營養的 對我們 ，所以我們每一個老人，我們都很喜歡慈濟日。」

志工與桃源社區的長輩，互動長達十年，每年最後一次關懷，老人家也都會捐出存滿零錢的竹筒，讓她們的愛心，透過慈濟人的雙手繞著全球

慈濟志工 蔡秀琴：「這10年裡面(桃源社區關懷)，我們今年是第10年，10年你們的心完全都沒有變，而且越來越發心，這是我們內心最感動，也是最感恩的。」

原鄉長輩，心寬念純，即使信仰與慈濟人不同，但心中的愛卻和全球慈濟人相通，在每一個需要的角落發光、散播溫暖。

