台東部落飛輪結合發電儲能 鼓勵族人運動兼發電

台東縣下賓朗部落推動社區健康營造，引進飛輪運動器材，吸引部落老中青3代的族人都來騎，但這個飛輪最讓族人好奇的是它可以發電，而且又能把電力儲存下來使用，族人騎得很賣力。

下賓朗社區民眾林女士表示，「我們的心跳可能更有力量。」

下賓朗社區民眾許先生指出，「又可以瘦身然後又有電啊！」

台東縣的綠能主推地熱和小水力發電提供社區電力使用，現在部落社區的文化健康站推廣運動健身又結合業者的發電，靠社區集體的力量每個人都來用力發電，把電儲存下來平常做為行動電源，節能使用，在發生急難停電時也能做為備用維生電力。

廣告 廣告

下賓朗社區發展協會總幹事孫賈尚軒回應，「剛好又兼具一個這個發電的功能，所以我們也部落這邊的中生代的族人，他們也想說那我們是不是也可以嘗試看看

運動發電業者高德明說明，「老人家突然間因為疾病的狀況，那個所謂的數位儀器都可以透過它。」

業者說明，主要是讓大家來運動，合力騎飛輪2到3小時就可充滿這顆520瓦容量的電池使用。目前台東縣的縱谷地區有社區部落已經試行推廣，但鄉鎮長認為，主要還是希望民眾多運動健身，而發電是附加的價值。

更多公視新聞網報導

業者擬在台東設風電 縣府、民眾皆反對

上千赤腹鷹抵台東過冬 「國慶鳥」鷹群週末大會師

遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳

