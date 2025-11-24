台東部落食尚再聯名 6道山海創意料理亮相

台東縣政府與四葉國際餐旅集團合作，推出全新聯名的「台東部落食尚」套餐。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府推出官方美食品牌「台東部落食尚」，繼去年與四葉國際餐旅集團旗下 SOL-Tainan首度合作獲得好評後，今年再度推出全新聯名菜單，以台東「大山大海」為主題發想6道創意料理，今（24）日在台東娜路彎酒店正式亮相，從食材運用到盤飾理念，融入部落飲食文化與地方風土。

饒慶鈴表示，「台東部落食尚」從2019年推動至今，陪伴超過30個部落店家從地方起步，打造具土地記憶與文化傳承的餐飲體驗，把部落的風味、故事與情感，用最自然的方式端上餐桌，一步一步走向城市舞台。

台東縣政府舉辦「台東部落食尚」聯名饗宴發表會，以「大山大海」為創作主題推出6道特色料理。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

縣府說明，此次聯名餐宴由今年獲府城國際廚藝大賽2金2銀、入選「亞太十大餐旅名師」、「亞太十大菁英名廚」的四葉國際餐旅集團領軍，與部落食尚店家合作跳脫傳統原住民料理框架，從契作產地、在地小農選材到沉浸式主題餐桌風格，共同打造全新體驗。

餐宴6道料理皆以山海風土為靈感，迎賓飲〈山．穗之氣泡〉以果香氣泡飲結合穀物香氣，象徵山林清晨霧氣；前菜〈海．浪語之塔〉以海味與脆爽蔬材堆疊出浪層意象。

湯品〈黑湯鍋．地之潤〉以黑色系食材與根莖香氣為主軸，濃郁飽滿，象徵土地孕育的生命力；米食〈稻光之饗〉採用契作稻米結合部落香料與煙燻風味，呈現稻浪視覺與味覺層次。

至於主菜〈炙語．山谷之火〉運用直火引出肉品與山野食材的濃厚香氣，象徵山林之火與生命張力；甜品〈穀．蜜語之韻〉則以穀物、蜂蜜與天然果香收尾，呈現部落文化與自然甜韻的溫潤平衡。

縣府指出，本次沉浸式聯名餐宴參考售價1980元＋ 10％服務費，以實惠價格呈現高規格體驗，期望讓更多遊客與在地居民都能品味台東部落食材的美好。

