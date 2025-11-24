台東部落食尚聯名餐宴「台東釀．旅行」新風味 驚豔呈現沉浸式部落美食新體驗

【記者 朱達志／台東 報導】縣府再度攜手四葉國際餐旅集團今（24）日於台東娜路彎大酒店舉行「台東部落食尚×四葉國際餐旅集團」品牌聯名記者會暨餐宴，此次合作以「台東釀．旅行」為主題，將聯名沉浸式餐宴帶回台東，展現部落料理回到土地、回到產地的深厚連結。縣長饒慶鈴表示，這次合作不僅延續兩地美食交流，更讓部落飲食文化能以更貼近在地的方式被看見，期待吸引更多旅客走進台東、品味部落的真實風土。

饒慶鈴表示，縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，7年來陪伴超過30個部落店家從地方起步，營造更有在地特色、結合土地與文化傳承的餐飲體驗，讓店家成為文化的說書人，把部落的風味、故事與情感，用最自然的方式端上餐桌，也一步一步走上城市舞台。

廣告 廣告

去年首度與四葉國際餐旅集團旗下餐廳SOL-Tainan 合作，並於台南發表為期3週、台式與法式料理跨界的聯名饗宴，廣受各界好評；今年繼續以「台東釀．旅行」為主題，讓部落廚師與不同領域的廚藝團隊同桌切磋，讓在地常見的食材經過轉化被賦予新的風味。

台東縣政府表示，此次聯名餐宴由今年拿下台南市府城國際廚藝大賽2金2銀佳績、獲選亞太十大餐旅名師和亞太十大菁英名廚等殊榮的「四葉國際餐旅集團」領軍，與台東部落食尚店家跳脫以往原住民料理的框架，激盪嶄新火花，從產地食材契作、在地小農選用到沉浸式主題餐桌風格打造，滿滿料理人對在地部落土地的情懷，也正符合當初推動「台東部落食尚」的初衷。廚師團隊表示，很榮幸再次與部落食尚許多優質料理人合作，這次移師回到臺東，不僅能更深度結合部落食尚店家特色，透過廚師間料理交流，不只是呈現料理，也將沉浸式的餐宴創造五感體驗，期盼讓更多人對部落料理耳目一新。

餐宴活動以台東的大山大海為創作核心，透過場景、燈光與故事化料理命名打造沉浸式五感體驗。六道餐點皆以山海風土為靈感，呈現部落料理的現代轉譯與層次展演，其中，迎賓飲〈山．穗之氣泡〉以帶有果香層次的氣泡飲揭開序幕，象徵山林清晨的霧氣，結合在地穀物香氣，為餐宴定調。前菜〈海．浪語之塔〉融合海味元素與脆爽蔬材，堆疊如浪層意象，呈現東海岸的奔放與清麗。

湯品〈黑湯鍋．地之潤〉以黑色系食材與根莖香氣為主軸，濃郁深沉，象徵土地孕育的力量。米食〈稻光之饗〉以在地契作稻米為主體，搭配部落香料與煙燻風味，呈現稻浪閃耀的視覺與味覺意象。

至於主菜〈炙語．山谷之火〉運用直火料理手法，引出肉品或山野食材的濃厚香氣，象徵山林之火的生命力。甜品〈穀．蜜語之韻〉以穀物、蜂蜜與天然果香打造柔和收尾，呈現部落文化與自然甜韻的溫潤平衡。縣府並指出，本次沉浸式聯名餐宴參考售價為1,980 元 + 10% 服務費，以實惠價格呈現高規格體驗，期望讓更多遊客與在地居民都能品味臺東部落食材的美好。

更多資訊詳細內容請見台東部落食尚臉書與官網https://ttstylefood-travel.org/

（照片記者朱達志翻攝）