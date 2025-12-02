台東鄉鎮農業天災救助金核撥延宕 縣府協調中央推進

近期部分鄉鎮農業天然災害救助金核撥進度延宕，縣府協調中央儘速核撥。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣內近期部分鄉鎮因農產業天然災害救助金核撥進度延宕，引發地方關注。縣府二日說明，此次進度落後主要因部分公所送審的勘災資料正確率未達中央規定標準所致，縣府已即刻啟動應變機制，協調中央單位與各公所，在依法行政前提下儘速完成核撥，保障農民權益不受影響。

縣府農業處表示，依農業部「農業天然災害救助辦法」，救助金必須依程序審慎核發，確保公帑真正用在受災農民身上。其中基層公所送審資料的抽查合格率須達九成，才能獲得中央全額撥付。

以今年八月中旬楊柳颱風後的救助作業為例，部分鄉鎮一個月內即完成勘查並順利領取救助金；但也有部分鄉鎮資料準確度不足，經縣府會同農改場、農糧署等單位抽查，第一次抽查合格率僅六成，第二次雖提升至七成餘，但仍未達九成門檻。

農業處指出，由於資料正確率不足，中央僅能依抽查合格比例撥付救助金，導致部分公所無法一次取得全額，影響整體進度。縣府強調，由於部分前端申報資料未經嚴謹把關，必須反覆審查以釐清內容，延長行政作業時間，也非農民所樂見。

針對此次少數公所二度抽查仍未達標情況，縣府已主動協助改善，除積極輔導公所修正爭議資料，也同步向農業部爭取加速後續核定流程。