台東醫療專車硬塞2輪椅病患 後車廂未關就上路

小巴士開在路上，後車廂敞開沒關，車上有2部輪椅，而且都有坐人。儘管車速不快，不過這一幕嚇壞後方駕駛，就怕一個急煞、一個轉彎，乘客摔出車外墜落受傷。

目擊者表示，「就很扯，那2個老人家如果掉下來怎麼辦？行駛有一段時間，因為我怕他掉下來，我就先走。」

驚險場面就在台東的賓朗路，診所自有的醫療服務專車，硬是將2名輪椅病患擠上同台車，導致車廂關不上、也未有固定措施，就貿然開上路，引發風波。

診所車輛管理人林先生表示，「其實我們有請他在那邊等我們，走2趟或是等我們其他司機過去，等我們的那個另外一台車去支援，他就給我偷偷地開了。」

診所負責人王醫師說：「他就在那邊跟我講說，那個病人爬不上去，而且病人2個都沒有家屬在旁邊，他自己一個人抱不動那些病人。那2個病人，他就把他們2個放在後面的車廂，結果這樣子很危險，我們是不允許的。」

案發診所說明，駕駛本身也是病友，平日沒有工作，找他兼差做代班司機。20日派他載的2名洗腎病患，平時靠助行器行動，但患者當日因下肢無力、上不了車，而他未等診所支援車輛到場，提前改用輪椅接送。

台東縣警察局交通隊組長張峻翔指出，「後車門未關駕駛上路，有違反《道交條例》第30條等相關情事，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。」

司機便宜行事，幸好未釀事故，但置乘客安全於不顧，經警方檢視畫面，認定已違反《道路交通管理處罰條例》，最重可開罰1萬8000元。