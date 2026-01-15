台東重啟公地放領 綠委：象徵土地正義邁出一大步

民進黨立委陳瑩。（陳瑩辦公室提供／王千豪台北傳真）

內政部昨通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃的放領案，宣告台東公地放領政策正式落實。民進黨立委陳瑩今（15）天表示，此次放領案的通過，讓長期辛苦耕作卻未能取得土地的農民，看見久違的希望，也象徵多年延宕的土地正義終於向前邁出實質一大步。

陳瑩表示，目前等待放領的土地，都是農民世代耕作之用，通過放領後，耕作者將可取得土地所有權，這是政府還給農民應有的「公道」，他將持續督促行政院及相關單位落實作業，確保每一位符合資格的農民都能順利取得土地，讓「重啟公地放領」在台東實踐。

廣告 廣告

綠委莊瑞雄說，公地放領停擺17年，造成無數農民權益受損，這是國家必須面對的歷史不義。為此，他與陳瑩分進合擊，除了多次邀集內政部國土署、地政司及財政部國產署等單位共商，他更曾當面向賴清德總統爭取，並在立法院提案，終於促成行政院拍板重啟。

莊瑞雄強調，這是極具象徵意義的開始，未來兩人也將持續督促行政程序，確保每一位符合資格的農民都能在最短時間內取得土地所有權，讓土地正義真正落實。

【看原文連結】