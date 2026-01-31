台東重慶路死亡車禍 65歲騎士撞貨車墜大排不治

今（31）日上午11時許，台東市重慶路發生一起嚴重的死亡車禍，一名65歲張姓男子騎乘機車行經該路段時，與一輛貨車迎面相撞。張男因傷勢過重，最終仍宣告不治。

猛烈的撞擊力導致張男當場被拋飛，墜落到路旁的大排水溝中。（圖／中時新聞網）

據了解，猛烈的撞擊力導致張男當場被拋飛，墜落到路旁的大排水溝中。警消接獲報案後迅速趕抵現場，合力將張男從排水溝中救起並抬上擔架，隨即送往醫院急救。不幸的是，即使緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。

警消接獲報案後迅速趕抵現場，合力將張男從排水溝中救起並抬上擔架，隨即送往醫院急救。（圖／中時新聞網）

根據現場目擊者描述，事故發生時，張男的機車車頭被撞歪，車燈破損，零件碎片散落一地。警方已封鎖現場進行調查，並調閱周邊監視器以釐清事發經過。初步了解，事發當時，張男駕駛機車行經重慶路，與貨車發生劇烈碰撞，導致其從車座上被拋飛，直接墜入旁邊的大排水溝。

台東縣警方表示，目前正調查雙方的行車路權及肇事責任，並確認是否涉及酒駕或毒駕情事。詳細的車禍原因仍需進一步調查釐清。

