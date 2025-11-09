台東金崙家族衝突爆血案！酒後男子持刀攻擊叔姪 2人送醫搶救

台東金崙家族衝突升級，酒後持刀攻擊致2人受傷。（圖 ／翻攝畫面）

台東金崙9日凌晨發生一起驚悚的家人間暴力事件，2人因此受傷送醫，事件震驚地方社區，9日晚間12時29分，警方在執行守望勤務時，接獲報案指出疑似打架糾紛，立即趕往現場處理。經了解，事件起因為家族內部糾紛，涉及叔姪關係的楊姓男子與陳女，以及陳女的丈夫（同為楊姓男子）。

據警方說明，陳女丈夫酒後情緒失控，手持利刃前往找楊男理論，並朝其頭部攻擊，導致楊男頭部受傷、血流如注。在場的周姓友人見狀上前制止，也因此背部遭刺傷。警方到場後迅速控制局勢，避免事態擴大，並將現場涉案人員帶回偵辦。整起事件將依殺人未遂罪移送台東地檢署偵查處理。

大武警分局呼籲，民眾在面對家庭或私人糾紛時，務必保持冷靜理性，透過合法途徑解決衝突，切勿以暴力方式處理問題，以免觸法並釀成無法挽回的傷害。警方強調，對任何違法行為將依法嚴辦，維護社會治安與民眾安全。

