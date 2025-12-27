台東金馨獎 縣府表揚296組志工與團隊

臺東縣政府為傳承志願服務精神，表彰績優志工無私付出，二十七日在娜路彎大酒店舉辦「第二十八屆金馨獎表揚典禮」，以「志願榮光‧馨耀人間」為主題，表揚二九六組長年投入志願服務績優志工及團隊（見圖）。

本屆獲獎志工中，年齡最高者為九十八歲戴昭生，目前於社團法人臺東縣弱勢者關懷協會服務，長年落實「終身志願」精神，榮獲衛生福利部志願服務「金質獎」肯定。另有來自衛生福利部臺東醫院志工張石堂，十二年前因陪同家人就醫而加入，十二年來累積服務時數超過二萬小時，從引導病患、推輪椅到協助緊急狀況，主動投入，榮獲全國績優志願服務「金牌獎」；榮獲「金馨獎」張碧玉，自2006年投入毒品危害防制志工服務，退休後持續關懷弱勢族群與長輩，參與「爺奶行動咖啡車」行動，將陪伴與溫暖送進社區。

縣長饒慶鈴表示，感謝所有志工夥伴對社會關懷的付出，金馨獎至今已邁入第二十八屆，目前有一九四支志工隊穩定運作，志工人數達六九一四人，超過全縣人口3%，顯示志願服務已成為不可或缺且持續發展的重要力量。

社會處長陳淑蘭指出，持續完善志願服務制度，提供志工平安保險、辦理基礎與進階教育訓練、核發志願服務紀錄冊及榮譽卡，並推動「時間銀行」、「靈性照顧」等，使志願服務內容更多元。志願服務推廣中心持續協助志工隊進行訓練、諮詢與行政支援，讓志工在安心、穩定環境中投入，朝向在地化與永續發展邁進。

社會處進一步說明，這屆共頒發二九六座獎項，其中全國績優志願服務「金牌獎」，獲獎條件為服務時數達8,000小時以上，為志願服務的最高榮譽，今年度共有何慧真、謝如山、賴淑惠、張石堂、鄭林菊枝、陳恭典六位志工獲此殊榮。

「金馨獎」須曾榮獲臺東縣一等獎章滿二年，且服務時數達2,500小時方可獲頒，共有廖文義、汪緒源、張碧玉、陳鳳珠、李慶宏、郭淑苓、曾詩祐、黃鳳娥、鄭林菊枝、李林靜慧、張東美、賴淑惠、蔡淑雪、林國英、秦文儀、劉素燕、范惠雅、潘惠、利月貞十九人獲獎。

未來將持續攜手民間團體、企業與各界夥伴，延續善意與行動，打造更溫暖、美好臺東。更多活動資訊，請追蹤「臺東縣志願服務推廣中心」官方粉絲專頁，或洽詢臺東縣志願服務推廣中心，電話：（089）222-216。