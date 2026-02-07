台東鐵皮屋悶燒！身障大伯「天冷開暖器」…意外陷火海亡

台東市青海路二段一處鐵皮住宅7日凌晨發生奪命火警，50歲陳姓身障男子因行動不便逃生不及，不幸葬身火窟。據家屬透露，死者因天冷習慣使用電暖爐取暖，疑因機器緊鄰床鋪或電線老舊釀災，確切起火原因仍待警消鑑識釐清。

台東火警。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於今天凌晨1時，台東縣消防局接獲報案，指青海路二段有住宅冒出濃煙與火光。消防員獲報後立即派遣多輛水箱車與救援人員趕赴現場，抵達時發現該棟一層樓高的鐵皮建築已全面燃燒，烈焰與濃煙不斷從屋內竄出。

廣告 廣告

屋主向消防人員表示，哥哥受困屋內，消防立即佈線射水並展開人命搜救，但仍未能及時救出。儘管消防隊員緊急部署水線灌救，並在短時間內壓制火勢，但入內搜索時，發現倒臥房內的陳姓男子已無生命跡象。

死者的姪兒表示，當時在睡夢中聽聞父親大喊「失火了」，急忙衝出房間查看，驚見大伯的臥室已陷入一片火海，父親一度用滅火器及潑水搶救，但火勢蔓延迅速，最終只能倉皇逃離求救。

據了解，罹難的陳姓男子因領有身心障礙手冊，平日生活起居皆由弟弟一家細心照料，近期天氣寒冷，睡覺時常開著電暖爐，並放置於床鋪旁，姪兒表示，火災當時也曾看到暖爐疑似燃燒。

針對此案，消防隊表示，起火點初步研判位於死者臥室，火調科人員已介入進行詳細鑑識採證，將進一步釐清這起因寒冬取暖而引發的奪命火警真實原因。

延伸閱讀

102歲人瑞閃婚女看護爆搶人 2名證婚人身分曝光

謎樣倒匝道口！高雄男「遭3車輾」人沒了 他竟然肇逃

影/新北板橋男子當街亮斧頭嚇壞人 警社維法送辦