台東鑑定評估專職人員為零？ 台東縣府嚴正澄清：早已完成聘任

全教總指「鑑定評估專職人員為零」說法，台東縣府教育處嚴正澄清，早已完成聘任。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

針對全教總指出台東縣「鑑定評估專職人員為零」一事，台東縣府十日提出嚴正澄清，指相關報導是資訊解讀上的落差，台東縣早已依教育部規定完成二名正式教師的聘任，擔任專職鑑定評估人力，並非外界所稱「毫無配置」。縣府也重申，對於特教資源的投入，人力與經費均已依規到位。

縣府教育處指出，台東縣已依「教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理身心障礙教育經費實施要點」向國教署積極爭取專職人力補助。目前到任的二名專職人員，主要負責支援例行性鑑定與處理緊急、突發案件。此配置透過「校內教師辦理定期鑑定、專職人員支援緊急個案」的分工機制，使台東縣鑑定系統運作更具效率與專業性。

同時採取具體的「工作減量」與「案量控管」措施，目前規定每位校內特教教師每學年接案原則「不超過五案」，此標準遠優於法規規定的十案上限。凡屬於超量、案情複雜，或非梯次期間的緊急評估案件，均優先由身障資源中心及二名專職人員承接，確保校內教師能專注於教學本務，大幅降低行政負擔。

另依規核發每案一千一百元的報告撰寫費、每次四百元的跨校鑑定費及交通費補助等，更額外提供每日五十元的雜費補助等，體現對特教老師的實質照顧。