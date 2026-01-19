台東長濱海灘弗氏海豚死亡 送成大鯨豚中心解剖死因

〔記者黃明堂／台東報導〕第一三岸巡隊長濱安檢所昨天接獲民眾通報，於台東縣長濱鄉城仔埔沙灘發現一頭死亡鯨豚。安檢所人員第一時間趕赴現場，同步聯繫台東縣政府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站及國立成功大學鯨豚中心等單位，共同投入品種辨識為「弗氏海豚」與後續處置作業，漏夜送往成大鯨豚中心，待進一步解剖檢驗以釐清死因。

海巡同仁抵達現場時，發現該鯨豚已明顯失去生命跡象，經現場丈量其體長約220公分。後續經由成功大學王教授協助視訊與影像辨識，證實該品種為「弗氏海豚」。這類海豚主要分布於全球熱帶與亞熱帶的深水海域，特徵是吻部極短且背鰭尖銳，身體側邊常有深色的條紋，是極具社會性的海洋哺乳動物。雖然牠們在東部深海並不罕見，但因生性害羞且主要於遠海活動，一般民眾在岸際觀察到其活體或擱淺的機會相對較少。

考量潮汐影響，海巡人員先將海豚遺體搬移至高處妥善安置，並於同日晚間9時許，配合成大委託之專業廠商抵達現場完成檢體採樣。目前海豚遺體已由廠商運回成大鯨豚中心，待進一步解剖檢驗以釐清死因。

第一三岸巡隊對此表示，台東沿海擁有豐富的野生動物資源，民眾若在岸際發現鯨豚擱淺，應遵循不驚擾、不接觸的原則，特別在夜間需調降手電筒亮度，避免對生態造成二次傷害。

