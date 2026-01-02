台東長輩超有感！70歲以上健保費「縣府幫你繳」敬老金一次加碼到2000元

記者許雅惠／台北報導

台東縣70歲以上長輩，自元旦起免繳健保費啦（圖／台東縣府提供）

台東長輩有福了！為了減輕銀髮族生活負擔、全面守護健康，台東縣政府社會處宣布，自民國115年元旦起，正式推出 「70歲以上長輩健保費代繳服務」，同時再送上一大利多，重陽敬老禮金一次加碼到2000元，預估將有 約4.5萬名長輩 直接受惠，消息一出引發地方關注。

健保費縣府幫你繳 資格一次看

社會處說明，只要 設籍台東滿1年以上，且年滿70歲 的長者，就符合健保費代繳資格，縣府將主動協助處理，不用再為繳費傷腦筋。

自行投保長輩：健保自付保險費由縣府直接代繳

依附子女健保名下：資格不受影響，代繳金額也不會列入子女健保帳單，但須主動向投保單位告知

農會、漁會或工會投保者：長輩或家屬需向所屬單位說明身分，避免健保費持續被預扣

社會處也提醒，民眾務必主動向投保單位告知「符合代繳資格，無須繳費」。若已先行繳費，或遇到預扣、代扣情況，待健保署系統確認後，皆可依規定申請退費。

敬老金大升級 福利一次到位

不只健保費，台東縣多項福利同步升級：



重陽敬老禮金：從原本 500元大幅提高至2000元，65歲以上長輩皆可領取

學生營養午餐：公立國中小學生全面免費

助孕、凍卵補助：不孕夫妻最高補助 6萬元

帶狀疱疹疫苗補助：

1. 50歲以上低收、中低收入戶

2. 65歲以上（原住民55歲）且具高風險因子族群，每人補助2劑疫苗

台東縣府強調，未來將持續加碼長者與家庭福利，從健康、教育到生育政策全面照顧，讓縣民「老有所養、年輕敢生、孩子好養」，一步步打造更友善的生活環境。

不只免繳健保費，台東有多項社會福利都同步升級了（圖／台東縣府提供）

