地方中心／李育翰 台東報導

台東關山鎮驚傳弟弟拿刀刺哥哥事件！今天（6）凌晨3點多，兩兄弟喝酒後爆發口角，過程中弟弟情緒失控，竟然拿刀刺向哥哥腹部，導致大量出血，動手的弟弟自己也嚇壞了，趕緊報案求救，但由於傷勢過重，一度還轉到40公里外的台東馬偕醫院救治，還好目前沒有生命危險。

救護車緊急到場，男子痛苦地趴到床上，捲曲身子、摀住臉，救護人員趕緊做緊急處理讓他舒緩一點，但他非常難受，因為他不久前被親弟弟一刀刺進腹部，臟器外露，救護車趕緊將他送往醫院。

回到事發現場，台東關山鎮，兩兄弟住家外拉起封鎖線，路面上都還可以看到血跡，當時身上的零錢也掉滿地。





台東關山兄弟檔酒後大吵 弟持刀刺哥腹部致臟器外露

兄弟在家喝酒吵架弟持刀刺哥（圖／民視新聞）









6號凌晨3點多，40多歲的兄弟檔在家裡喝酒，酒氣上來，開始吵起來，沒想到弟弟一時失控拿刀刺向哥哥腹部，導致他臟器外露、大濺血，弟弟看到這一幕也嚇壞了，趕緊報警求救；哥哥原先送往慈濟醫院，但因為傷勢太嚴重，改送40公里外的馬偕醫院。





台東關山兄弟檔酒後大吵 弟持刀刺哥腹部致臟器外露

弟持刀刺哥致重傷（圖／民視新聞）





關山分局關聯所副所長周平和表示，經送醫已無大礙，依法進行必要的採證作業，本分局已將相關人員帶返所，詳細事故發生原因，由偵查隊詳細調查釐清。

兩兄弟酒後大吵，一時失手，還好哥哥目前沒有生命危險，撿回一命。兄弟平常靠打零工維生，兩人也常發生爭吵，這一回究竟為什麼對哥哥動手，還有待警方進一步釐清。





