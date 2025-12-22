台東關山歲末祝福 福慧紅包傳家寶

台東關山，社區歲末祝福，在關山鎮里壠里活動中心舉行，超過230人參與。

「健康快樂的來了，每年都要來的啦，歡迎 歡迎。」

真的是健康快樂，來這裡相聚。

慈濟志工 范錦蓮：「我們一年來 慈濟做些什麼，我們要把慈濟的大藏經，讓我們的會眾了解慈濟在做些什麼。」

台東關山，社區歲末祝福，在里壠里活動中心舉行，超過230人參與。在地力量展現凝聚力。社區同樂。而一份紅包，蘊含祝福。

「來 祝福你 這你的，這你的 你沒有謝謝。」

靜思精舍 德宿法師：「來護持上人 能夠繼續做四大志業，能夠繼續來發展，所以往後的日子裡，也需要各位的支持，所以在這裡代表上人 代表常住，代表慈濟 感恩各位 感恩你們。」

關山鎮長彭成豐秘書 林梓靜：「用以前 從60年前的五毛錢，省下五毛錢就可以讓愛傳播下去，救助其他的人，這個部分是讓我非常地感動。」

台東縣議員陳宏宗秘書 周福安：「也希望藉由這個歲末祝福，能夠讓我們整個 在日常，都能夠平安無事。」

因為平安，心念虔誠。這是關山人的福氣。

