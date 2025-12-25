台東關山百年「月美驛站」 4500萬活化打造縱谷新亮點
〔記者黃明堂／台東報導〕關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年，不僅雜草叢生，更成為社區景觀死角，讓在地鄉親感到相當惋惜。為解決此沉痾並活化閒置空間，立法委員莊瑞雄、陳瑩共同向交通部觀光署爭取，將投入4500萬元展開「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，讓這座老車站揮別荒蕪，重生為縱谷南區的觀光新亮點。
月美車站(原名月野驛)始建於1922年，隨花東鐵路電氣化工程推進，營運91年的老車站於2013年正式熄燈，廢站後的漫長歲月裡，舊站體也因缺乏管理維護而日益頹圮。莊瑞雄指出，為了不讓珍貴的鐵道記憶就此消失，他與陳瑩特別關注並協調觀光署介入，由縱管處編列預算啟動改造計畫，目標就是為徹底改善環境現況，並重新導入觀光價值。
依據縱管處簡報說明，這項計畫規劃於2026年動工、2027年底前完工，拆除不堪使用的舊站體，原地新建一座符合現代標準的「四星級自行車驛站」。內部設施將貼合自行車族群需求，設置無障礙親子公廁、淋浴間、哺乳室，以及專屬的自行車維修區與旅遊資訊中心，解決過去車友行經此處缺乏中繼補給的痛點。
除了建築硬體，園區的戶外景觀將結合在地人文風貌，設計「新月廣場」入口意象與「月台鐵道裝置藝術區」，保留舊鐵道的歷史底蘊；同時，園區內將營造名為「時光水道」的田園生態親水渠道，以及名為「旅程之丘」的地景藝術，並全面鋪設通用化無障礙步道與包含汽機車在內的專屬停車場，將原本單調的閒置空地，轉化為融合生態與藝術的綠地園區。
莊瑞雄及陳瑩表示，月美驛站擁有承上啟下的關鍵地位，未來將成為縱谷南區自行車遊程的核心樞紐，期盼透過點線面的整合，升級為引導遊客深入縱谷、體驗在地深度的「觀光櫥窗」，帶動地方觀光產業的永續發展。
