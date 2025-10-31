台東關山臭豆腐暫停營業 地方憂指標性餐飲消失

（中央社記者盧太城台東縣31日電）知名的台東關山臭豆腐店貼出暫停營業公告，引起地方關切，鎮公所與鎮代表會憂心地方指標性餐飲消失。鎮長彭成豐表示，因老闆娘身體出狀況，已超過10天未營業。

住在台東市的劉姓民眾10月初到花蓮縣光復鄉協助馬太鞍溪堰塞湖溢流災情復建。他表示，前往光復鄉幫忙的動力之一，是回程時經過關山鎮，要繞進去吃關山臭豆腐。

他抵達位於關山菜市場的臭豆腐店時，竟然看不到人群，靠近一看，鐵門已拉下，貼著「老闆有事暫時公休」公告。

廣告 廣告

今天下午陳姓民眾前往臭豆腐店，他說，幾天前從Google Maps看到「關山臭豆腐暫時關閉」，特地前來確認，果真暫停營業。

在新竹工作的蕭姓鹿野鄉民聽聞消息，也對重新開店時間感到錯愕。他說，每年春節返鄉過年必定要品嘗關山臭豆腐，才有返鄉的感覺，希望趕快恢復營業。

關山鎮長彭成豐表示，臭豆腐店已超過10天未營業，據他了解，老闆娘需要一段時間治療，目前暫時休息。今天上午，關山鎮代表會也表達關切，地方人士希望店家早日恢復營業，吸引更多客人到關山。

彭成豐指出，關山臭豆腐是關山鎮餐飲業的地標和指標，很多人會專程來品嘗。最理想狀況是老闆娘的身體早日康復，或由親友、家族接手經營，如沒有的話，也希望能傳承技術，持續服務下去。

關山臭豆腐已有超過40年歷史，第一代老闆推著攤車在街上叫賣，因特殊配方深受大家青睞，於是在市場設店面。後來老闆因身體狀況歇業好幾年，第2代女兒，也就是現在的老闆娘與丈夫願意承接重擔，重新開業，如今老闆娘也出現與父親相同的健康狀況。（編輯：黃世雅）1141031