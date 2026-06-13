台東關山鎮農會推友善土地 獲國家環境教育獎特優

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣關山鎮農會推動地方特色農村體驗，將友善土地落實生活中，獲得今年國家環境教育獎的特優獎。

環境部12日舉辦「第10屆國家環境教育獎」頒獎典禮，關山鎮農會獲得特優獎，由農會推廣部主任、米國學校校長彭衍芳代表北上領獎。

關山鎮農會今天透過訊息表示，關山鎮農會長期深耕地方，推動農業推廣、稻米文化教育、環境永續理念，到地方特色體驗活動，每一步都不是一朝一夕完成，而是靠著團隊多年來默默耕耘、持續投入與不斷累積，才有今日的成果。

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鎮農會說，環境教育不只是課堂上的知識傳遞，更是將「友善土地、珍惜資源、永續生活」落實在日常行動中。關山鎮農會以在地農業文化為基礎，結合米國學校、食農教育與環境教育推廣，讓更多人看見農村的價值，也讓永續理念在地方扎根發芽。

彭衍芳告訴中央社記者，鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米文化，帶領大家愛物惜食，去年更增加多元的親子體驗課程，米國學校是分享農民生活及農業知識的好所在，透過農民的解說及有趣的內容，大家對於食農教育或生態都會有更正確的認識。（編輯：李錫璋）1150613