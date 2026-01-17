台東關山「天后邸家」彩繪稻田 6色稻子種出媽祖形象

台東縣的稻田，農民撒下的油菜綠肥，已經陸續被翻土、灌水，準備種下今年一期稻作，往年過年，在縱谷田區看到的花海景觀就要結束。

農民說，今年過年比較晚，再加上去（2025）年颱風影響，二期稻作晚收成，現在剛好又是插秧期、不能等，只好打掉綠肥開始整田。

農民吳先生表示，「我們面積比較大，也不可能拖到最後面插秧，那樣可能會來不及，所以都會有一些會提早。」

雖然過年假期看不到花海，不過關山鎮農會在米國學校每年種的彩繪稻米，今年以「天后邸家」為主題，在觀景台上已經可以看到，用6種顏色稻子種出的媽祖形象，也有遊客搶先來欣賞拍照。關山鎮農會表示，這個媽祖彩繪稻田在過年期間會最好看。

遊客認為，「很厲害啊。」

關山米國學校校長彭衍芳指出，「春節的時候，會是最漂亮的時候，顏色會是最飽滿的時候，可以一直展覽到大概今年的4月。」

關山鎮農會表示，關山鎮有百年歷史的天后宮，今年特別推出媽祖彩繪稻田，希望一整年能風調雨順，而過年期間民眾來這裡走春，也希望能帶給大家平安。