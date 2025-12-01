台東關山「討債傳單撒滿街」！1.5小時才清完 警鎖定涉案車輛

關山鎮三民路一帶遭不明人士拋撒大量討債宣傳單，警方已循線掌握涉案車輛。（圖／彭成豐提供）

台東縣關山鎮三民路一帶昨（30）日晚間突遭不明人士拋撒大量討債宣傳單，紙張散落街巷，鎮公所今（1）日上午調派公園所全員投入清理，耗費1.5小時恢復原貌。由於該路段為通學要道，鎮長彭成豐嚴正譴責不法行為，強調應循申訴管道調解；警方則已循線鎖定涉案車輛。

片片如雪花般的討債宣傳單遍布街道，鎮公所同仁一一彎腰撿拾，歷時1.5小時才全數清除完畢。鎮長彭成豐指出，昨夜約10點多，接獲民眾反映，在三民路上出現大量紙張，大小約10至15公分，內容寫「某某某欠錢」。

廣告 廣告

關山鎮公所動員公園所全數人力投入清理街道，耗費1.5小時恢復原貌。（圖／彭成豐提供）

彭成豐表示，考量該路段是關山國小、關山國的通學要道，今早交代公園所同仁「先把手上的業務全部暫停」，全部投入清潔作業，從上午7點半持續到9點，才將道路完全恢復乾淨。他強調，台灣是法治社會，應循正常申訴或調解管道處理，而不是以這種涉嫌洩漏個資的方式，「公部門還得停下來替你善後。」

彭成豐補充，鎮公所今早已通報警方並調閱監視器，目前已掌握到涉案車輛，後續將待警方確認行為人身分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識