台東阿公載孫赴國考突右偏自撞電箱 祖孫受困OHCA雙亡

台東縣成功鎮今（7）天上午驚傳死亡車禍，一輛黑色轎車因不明原因失控自撞路旁電箱，造成車上一對祖孫雙亡，據了解阿公載著孫子準備前往台東市區參加公務人員考試，沒想到發生死亡意外。

路旁黑色轎車車頭幾乎全毀，零件碎片散落一地，前擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，撞擊力道相當猛烈。車上祖孫倆一度受困車內，消防人員立即出動破壞工具搶救，但兩人在現場已失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

事故發生在今天上午7點多，臺東縣成功鎮台11線116.4公里處，一輛黑色轎車行駛間不明原因突然右偏猛烈撞上路旁電箱，造73歲駕駛阿公及29歲孫子雙雙喪命。據了解阿公載著孫子準備前往台東市區參加公務人員考試，卻發生悲劇，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

車禍意外造成車內祖孫雙亡。圖／台視新聞

台東／王華琳 責任編輯／施佳宜

