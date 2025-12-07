台東阿公開車載孫赴國考 自撞車毀祖孫雙亡
（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東73歲李姓阿公清晨開自小客車載著29歲孫子到市區參加國考，行經台11線116.4公里處時不明原因自撞路旁電箱，2人受困車內OHCA，經救出送醫仍不治，詳細肇因警方調查釐清。
台東縣警察局成功分局表示，上午7時許獲報，在成功鎮省道台11線116.4公里附近發生交通事故，立即派員到場處理。
消防局成功消防分隊、東河分隊及泰源分隊等車組到達現場救援，發現2名傷者OHCA（到院前心肺功能停止），並受困扭曲變形的車內，消防人員費了一番工夫將人拉出，救護車送衛生福利部台東醫院成功分院搶救，2人仍不治身亡。
警方初步了解，李姓男子駕駛自小客車由北向南行駛，車上載著要到台東市參加公務人員特種考試的孫子，行經成功鎮麒麟路段時，不明原因右偏撞擊路旁電箱，發出巨大聲響，附近居民嚇得出來查看，並趕緊報案。
成功警分局呼籲民眾，行車務必集中注意、保持安全距離，避免疲勞或分心駕駛，以確保安全。（編輯：陳清芳）1141207
