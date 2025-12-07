台東阿公開車載孫參加國考 自撞電箱車身嚴重毀損祖孫雙亡
台東73歲李姓男子今天（7日）清晨駕駛自小客車，載著29歲孫子到市區參加國考，行經台11線116.4公里處時不明原因自撞路旁電箱，車廂嚴重變形，兩人救出後送醫宣告不治，詳細肇因待警方調查釐清。
台東縣警察局成功分局表示，上午7時許獲報，在成功鎮省道台11線116.4公里附近發生交通事故，立即派員到場處理。
消防局成功消防分隊、東河分隊及泰源分隊到達現場救援，發現兩名傷者OHCA（到院前心肺功能停止），受困在扭曲變形的車內，消防人員將人拉出，由救護車送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，但二人仍傷重不治身亡。
警方初步了解，李姓男子駕駛自小客車由北向南行駛，載著孫子要到台東市參加公務人員特種考試，行經成功鎮麒麟路段時，不明原因向右偏撞擊路旁電箱，發出巨大聲響，附近居民嚇得出來查看，趕緊協助報案。
