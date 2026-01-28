台東離島開班！房務清潔培訓助就業兼領津貼

因應離島觀光產業長期面臨人力短缺，台東縣政府跨海開辦「房務清潔技術人員培訓班」，預計3月開課。（蕭嘉蕙攝）

因應離島觀光產業長期面臨人力短缺，台東縣政府跨海開辦「房務清潔技術人員培訓班」，預計3月開課，受訓期間學員可依規定申請訓練生活津貼。社會處表示，課程採就地開班、在地授訓模式，著重實務操作，提升就業競爭力。

該培訓班以「把訓練送到離島」為核心理念，總訓練時數240小時，課程安排於平日周一至周四上課。社會處長陳淑蘭說明，課程內容以實務操作為主，培養學員即戰力，涵蓋房務清潔標準作業流程、清潔用品與設備使用、安全衛生觀念及職場服務態度等。

陳淑蘭補充，凡符合相關規定的參訓學員，於受訓期間可依規定申請訓練生活津貼，減輕學習期間的經濟壓力，讓學員能更安心投入訓練並順利銜接就業。

台東縣府指出，結訓後，學員所學可廣泛應用於旅宿業、照顧服務業及家事服務等相關產業，不僅有助提升個人就業機會，也能為地方產業補充熟悉在地環境的穩定人力，進一步提升離島旅宿服務品質，促進觀光產業永續發展。

目前綠島及蘭嶼地區課程報名已正式開放，歡迎有興趣的離島民眾踴躍報名，名額有限。相關報名與課程資訊，請洽培訓單位社團法人台東縣原住民藝能美學教育推廣協會。

