台東雲南路修4年沒好！台鐵承諾再跳票 居民揚言抗爭

台鐵公司雲南路因工程封路多年，民眾用路不便。（王文怡提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市雲南路瓶頸段道路拓寬工程延宕多年，台鐵公司台東工務段28日舉辦說明會，原定今年1月通車的承諾再次跳票，強調3月31日前完工，對此，台東市民代表蔡政家痛批台鐵行政效率低落，地方酸「1條平交道修4年」，居民更下達最後通牒，3月31日為最終底線，若屆時仍未通車，將發動抗爭。

該計畫早在民國111年便已啟動行政作業，112年市公所完成最困難的土地徵收與補償工作，道路拓寬部分隨後完工，113年11月：台鐵於首場說明會允諾將於114年1月31日前完工，如今再次跳票，說明會表示確認通車日期將延至3月31日。

台鐵公司雲南路因工程封路多年，民眾用路不便。（蔡政家提供／蔡旻妤台東傳真）

蔡政家直言「跨部會協調出問題」，台鐵內部分工破碎，電氣、鐵軌系統分屬不同單位，導致地方政府撥付配合款時，竟發生「無人窗口願意收錢、沒人想扛責任」的荒謬現象。他指出，台鐵估價失準，兩年後才告知公所配合款不足，讓這段僅是基本的平交道工程，竟修得比架高鐵路還慢。

台東縣議員王文怡則強調，雲南路是建農里、建和里居民與台東大學學生通往知本車站的重要幹道，兩側更有大量釋迦農地，長期封路迫使農民必須繞大圈省道才能耕作，生活極度不便。

