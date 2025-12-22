台東電網韌性再升級 6路段纜線下地116年底前完工

楊柳颱風侵襲期間，台9線334K至338K路段電桿整排傾倒，導致沿線民生用電一度中斷。（台電提供／蕭嘉蕙台東傳真）

近年強颱、豪雨等極端氣候頻繁侵襲，台東縣多次傳出大規模電力設施受損情形。為提升供電穩定度與防災韌性，台灣電力公司台東區營業處推動電網韌性強化工程，規畫於民國116年底前完成6路段、總長12.52公里的纜線下地，強化縣內重要幹線及聚落供電可靠度。

台電指出，丹娜絲颱風侵襲期間，多處供電設備遭受嚴重損壞，凸顯電網防災韌性不足的問題。行政院因此依風災特別條例編列特別預算，針對全台重要交通與民生幹線，系統性推動電網強化工程，以降低極端氣候對供電系統造成的衝擊。

台東縣池上鄉萬朝一路因風災造成電桿倒斷，台電台東區營業處緊急派員進行搶修。（台電提供／蕭嘉蕙台東傳真）

在台東縣地區，台電共規畫12.52公里纜線下地工程，優先選定歷年受風災影響較大，且兼具交通與民生重要性的路段施作，包括池上鄉萬朝一路及東1鄉道、金崙鄉舊省道、台9線334K至338K路段、鹿野鄉東29鄉道、台9戊9K至11K等6處重點區域。

工程進度方面，台電台東區處說明，池上鄉萬朝一路工程已持續施工，預計於明（115）年1月完工；其餘5案目前均已完成設計，並陸續辦理發包作業，預計於116年底全數完工。

台電強調，透過電力設施地下化，有效降低強風、倒樹及外力破壞造成的停電風險，也能縮短災後復電時間，提升整體供電穩定度。未來將持續配合中央政策與地方需求，逐步強化台東縣電網體質，守護民眾用電安全。

