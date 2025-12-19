台東靜思堂四維據點為長者舉辦年終溫馨圍爐

台東靜思堂四維據點12月18日舉辦年度活動，適逢年節前夕，據點特別規劃溫馨圍爐，讓長者在歡喜團聚的氛圍中迎接新的一年。

活動當天，志工們一早便投入準備工作，洗菜、切菜、備料分工有序，走進據點便能感受到濃濃的年節氣息與家的溫暖。佛堂內，每張桌子皆擺放迷你瓦斯爐，象徵圍爐團聚的開始。

課程時間由林素月老師帶領桌遊活動，透過簡單的積木堆疊，引導長者動腦、動手，也在互動中增進彼此交流，現場笑聲不斷。

廚房內外，生活組張麗秋、邱薪蓉師姊與各桌桌長在主廚顏品師姊的帶領下，合力張羅蔬食火鍋餐。

上午10時30分，桌長們端著一鍋鍋熱氣蒸騰的火鍋進場，上菜秀搭配誠心齋戒的音樂，為每桌緩緩開爐點火。隨後，由范師兄帶領大家唱誦〈供養歌〉，在莊嚴與溫馨交織的氛圍中，正式展開圍爐時光。

活動中，現場也安排祝福分享。和氣長楊淳安師姊、知音合心李壬癸師兄與林素月老師，先後為大家送上誠摯祝福，感恩長者們長期參與樂齡課程，彼此互相陪伴、共同成長，並祝福大家新的一年身體健康、心情自在、日日平安，讓現場更添溫馨與凝聚力。

分享時刻中，據點也特別邀請歷年受證的「樂齡之光」張玉芳師姊、賴淑慧師姊，以及今年即將受證的母女檔林美月師姊、游璧華師姊，一同上台分享參與樂齡站的喜悅與成長歷程。長期陪伴據點、默默耕耘的培育組施淑珍師姊，也送上誠摯祝福，肯定長者們持續精進、勇於付出的生命力量。林美月師姊、游璧華師姊更貼心準備小點心，與現場大眾分享這份即將受證的歡喜，讓溫暖在彼此之間流轉。

游璧華師姊感性表示：媽媽確診後，身體狀況不太穩定，因此安排參與樂齡，媽媽來一次就不想來了，因為與大家不熟，後來在大家的陪伴下持續來了二次、三次，到後來除非很重要的事，從不輕易請假，感恩漢倫師姊、素月師姊、各位桌長與整個樂齡工作團隊的無私付出，讓長者們都能在這裡感受到幸福。她也笑說，今天一踏進樂齡站就聞到香氣四溢的圍爐餐，令人感動不已，並特別感謝主廚顏品師姊的用心準備。璧華師姊說：「我的快樂，來自於親愛的您們。」並祝福在場長者健康、平安、快樂。

現場蘇雪真長者的分享，更讓眾人動容。她表示，先生離世後，自己獨自生活，所幸有信仰的力量，也加入慈濟長照樂齡課程，讓她擁有兩個如家人般的大家庭。她感性地說，若沒有這份溫暖與大家的協助，自己的健康狀況難以維持穩定，對所有志工的付出深表感謝。

活動尾聲，全體長者與志工一同感恩主廚顏品師姊與所有幕前幕後默默付出的工作團隊，為這場充滿愛與陪伴的圍爐畫下圓滿句點。透過樂齡站的用心陪伴，不僅讓長者在年節前感受到團聚的溫暖，也再次展現社區互助與關懷的力量。

（撰文：張漢倫；圖片：鍾弘翊、游璧華、張漢倫）