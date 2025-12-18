台東食材批發採購推薦，店家食材配送服務

【商家指南推廣專題】

圖片由地球村食材專賣店提供

每道佳餚背後都少不了高品質食材的支撐，若要找到能兼顧多元品項與貼心服務的供應據點，台東食材批發採購推薦品牌地球村食材專賣店，便是地方業者與家庭廚房信賴的選擇。創立於2012年的地球村延續父親的精神，以店家食材配送服務將便利帶進偏鄉生活，也讓台東在地的烹飪文化因豐富食材而更加多彩。

地球村食材專賣店的故事始於民國75年代，那時父親發現，許多台東鄉間的居民雖能透過菜車購買蔬菜，卻難以買到調味品。為了解決這個困境，他帶著一罐金蘭醬油，親自沿著蜿蜒的海岸線，逐戶拜訪居民，耐心介紹產品，雖然初期遇上不少閉門羹，他依然堅持親切的態度與真誠的推銷，最終獲得鄉民的信任與支持。

廣告 廣告

隨著時間推進，父親的送貨業務逐漸擴大，從單一品牌的調味品延伸到多樣化的餐飲原料，也開始與金蘭醬油、大安工研醋、可果美、烹大師味之素、小磨坊辛香料及19號發酵奶油等知名廠商合作，建立起穩定的供應網絡。為了提供更完善的服務，他在台東市開設了專屬食材批發行，不僅提升供應效率，也建立起系統化的食材配送服務，支援大型飯店、中央廚房、學校與社區餐館，讓所有業者都能安心採購，快速取得新鮮食材。

多年來，品牌秉持「誠懇服務」的初衷，以穩定品質與貼心態度贏得台東食材批發採購推薦口碑，隨著飲食文化的變遷，創辦人深知市場需求不斷進化，因此定期北上參加國際餐飲展覽，將最新的食材趨勢帶回台東，讓偏鄉民眾無需再遠赴他地，也能輕鬆體驗異國風味。

地球村店內陳列著各國料理所需的原料，中式和西式調味料、日式醬料、西式烘焙、東南亞香料應有盡有，輕鬆滿足專業廚師尋找高品質食材的需求，也讓家庭主婦、烹飪新手，甚至親子族群在採購過程中發現料理的樂趣，且部分商品皆提供小包裝設計，方便一般家庭與學生嘗試多樣菜色。

針對大型企業採購或小規模餐飲店，地球村食材專賣店皆能依需求提供彈性配貨與快速配送服務，成為許多業者心目中的台東食材批發採購推薦品牌。為了支持在地教育與技能培養，品牌貼心供應烘焙與料理檢定所需的各類器具，方便學生與廚藝考生練習使用，家長更可帶著孩子前來體驗挑選食材的樂趣，一起探索烹飪的世界。

未來，地球村食材專賣店將繼續秉持品質保證與服務熱忱，為更多餐飲業者與家庭帶來穩定可靠的原料供應，成功詮釋了「用誠懇成就信任、用服務連結美味」的理念，如果您正在尋找台東食材批發採購推薦品牌，那麼地球村食材專賣店絕不會讓您失望。

更多台東食材批發採購推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：地球村食材專賣店

聯絡電話：089-347687

地址：台東市傳廣路376號

營業時間：週一至週六08:00~13:30、14:30~20:00，週日09:00~17:30

（但不定期營業）

FB：https://rink.cc/qqrq7

IG：https://rink.cc/2nket

以上訊息由地球村食材專賣店提供