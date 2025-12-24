台東餘震接連報到！卑南清晨4:40發生規模4.2地震

[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，明(24)天北台灣氣溫開始下降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，25、26日為最冷的時間點，預估強度挑戰「大陸冷氣團」等級，北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，金馬低溫下探9度，北台也只有13度，且北部和東半部雨勢明顯，預計這個聖誕假期將又濕又冷。 「林老師氣象站」指出，明日起北部及東北部氣溫開始下降；25、26日更強冷空氣南下，也是這波冷空氣最冷的時間，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級，中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。 另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲或是美國數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。查看原文更多Newtalk新聞報導銀

