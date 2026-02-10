台東首筆公地放領 農民領到所有權狀春節大紅包

（中央社記者盧太城台東縣10日電）總統賴清德去年宣布重啟公地放領，台東縣政府立即盤點縣有地有5筆符合條件，在民進黨立委莊瑞雄、陳瑩奔波協調下，今天第1筆土地趕在春節前讓農民領到土地所有權狀。

「這是很棒的春節大紅包」，從台東縣長饒慶鈴手中拿到土地所有權狀的陳姓農民，頭髮已白；他激動感謝立委與縣府，讓他在過年前收到這份禮物。

莊瑞雄、陳瑩去年中旬積極奔波，協調財政部、內政部等相關單位討論有關公地放領議題，並在立法院獲得跨黨派立委連署通過提案，要求重啟公地放領。

接著賴總統與行政院長卓榮泰去年相繼宣布重啟公地放領，內政部於1月14日召開公地放領審議會議，核定通過台東縣政府所提報5筆縣有地放領。

莊瑞雄表示，饒慶鈴相當積極，希望能在春節前送給農民大紅包，拜託他與陳瑩奔走行政院相關部會，終於趕在春節前讓農民拿到土地所有權狀。

莊瑞雄表示，今天頒發的權狀屬於縣有地且無爭議的部分，雖然值得高興，但接下來才是真正挑戰的開始；針對台東市、卑南、關山等地尚未完成放領的土地，部分涉及地形與高度認定問題，行政單位應善用現代科技，如用無人機飛行拍攝、比對航照圖核對高度，以科學證據解決爭議，讓政策執行能一鼓作氣繼續往前走。

他表示，他曾當面向賴總統報告公地放領對農民的重要性，賴總統當場表示「這是一件好事」，並迅速拍板同意；後續再經由他與陳瑩多次在立院質詢與院會提案並獲通過，最終才促成今日成果。

陳瑩表示，對農民而言，這是遲來的正義，是政府兌現數十年前的承諾，還給農民應有的「公道」；過幾天即是農曆過年，農民朋友手裡拿著土地權狀，就是政府送給台東鄉親最好的新年禮物。

她表示，後續國產署將持續盤點符合放領條件的土地，並會主動通知符合資格農民依程序申請，完成繳價後即可依法取得土地所有權；她也將持續在立法院監督行政部門，加速行政流程，確保制度真正落實，讓真正耕作土地的農民早日取得應有權利，讓遲來土地正義在台東逐一實現。

饒慶鈴將台東縣重啟公地放領第1張土地所有權狀交給陳姓農民，並感謝立委及議會支持，為農民圓夢。

她說，這張權狀承載的是農民等待數十年的願望、期盼與心聲；領到權狀的陳姓農友父親在民國53年就承租這塊位於台東市新園段733地號的土地，且務農從未間斷，陳家終於從「承租戶」變成土地真正主人。

饒慶鈴說，她特別要求縣府團隊加速行政作業，感謝立委為台東發聲及議會協助，內政部在今年1月14日公地放領審議會通過，台東共有5筆土地符合放領資格，議會臨時會同意縣有土地處分案後，行政院也在2/3 核准、縣府在2/5公告受理申請，並立即通知符合資格農民，以最高行政效率「快馬加鞭」成就這樁美事，為農民圓夢。（編輯：陳仁華）1150210