台東馬偕引進PFA脈衝場消融術 完成東部首例心房顫動微創治療。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東馬偕紀念醫院近日引進國際最新的「PFA脈衝場消融術（Pulsed Field Ablation）」，並成功完成首例心房顫動治療，協助一名七十多歲長期受心房顫動困擾的女性患者，順利改善反覆心悸、頭暈及近乎昏厥等症狀，為東部心律不整治療寫下重要里程碑。

心房顫動是最常見的心房心律不整疾病，患者中風風險為一般人的三至五倍，死亡率也高出兩倍以上，長期更可能導致心臟衰竭與失智風險增加。該名患者多年來即使接受藥物治療，仍無法穩定控制病情，日常生活深受影響。

此次手術由心臟內科加護病房主任邱威儒主導，並在台北馬偕醫院心律醫學科李應湘主任技術指導下順利完成。術後患者恢復良好，未再出現明顯心律不整或暈厥狀況，精神與活動力明顯改善。

邱威儒指出，傳統射頻電燒或冷凍消融是利用高溫或低溫破壞異常心肌，雖已相當成熟，仍可能在少數情況下影響鄰近食道、神經或血管。相較之下，PFA脈衝場消融術以電場能量選擇性破壞心肌細胞膜，不依賴溫度傳導，可有效保留周圍正常組織，大幅提升安全性。

此外，PFA手術可一次完成肺靜脈環狀消融，縮短手術與麻醉時間，特別適合高齡患者。

李應湘表示，該技術已在歐美大型研究中證實具良好療效與極低併發症率，未來可望成為心房顫動治療的重要趨勢。