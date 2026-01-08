台東馬偕打造學童預防醫學典範 血脂篩檢計畫榮獲SNQ國家品質標章

▲台東馬偕打造學童預防醫學典範，全台唯一血脂篩檢計畫榮獲SNQ國家品質標章。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】由台東馬偕兒科游昌憲主任自2021年起所推動全台唯一「台東縣學童高血脂症篩檢計畫」，推動五年成果顯著，於1月7日榮獲第28屆SNQ國家品質標章肯定。在醫療資源相對不足、交通距離遙遠的偏鄉地區，仍能建立穩定且高品質的預防醫學服務模式，實屬難得。這項由台東馬偕、台東縣教育處、全縣各學小三方合作的計畫，在取得家長與學童同意後，由醫院檢驗科安排醫檢師攜帶抽血設備進入校園執行篩檢，實踐「學生不動、醫療人員前進」的創新服務理念，有效克服偏鄉交通與就醫不便的限制，提升參與意願。為將預防醫學向下扎根，計畫針對全縣小學四年級學童進行免空腹血脂篩檢，並對異常個案提供飲食調整建議與必要藥物治療，透過早期介入降低未來心血管疾病風險，改善地方整體健康狀況，也減輕家庭與社會長期醫療負擔。創新而積極的學童預防醫學作為，深獲此次SNQ國家品質標章評委之肯定。

廣告 廣告

長期致力於學童健康的台東馬偕兒科游昌憲主任，2016-2017年在美國費城進修一年時，發現美國兒科醫學會已將血脂肪篩檢列為每位兒童必要檢查，以期找出無症狀之高血脂患者，降低日後早發性心血管疾病的發生。回到台灣才知道本國從未開始相關研究。又因台東縣在全國肥胖比例常名列前茅，平均壽命又是全國最短，而心血管疾病的預防要從小做起。有鑒於成人的高血脂症多始於兒童期，此高血脂症為心肌梗塞及腦中風等心血管疾病的危險因子，治療高血脂症將可降低心血管疾病的發生率。游醫師就在2021年開始，與台東縣政府教育處合作，針對全縣小四學生，辦理「臺東縣學童高血脂症篩檢計畫」，達到早期發現、早期治療的目的，以促進兒童日後的健康。每年發現高血脂學童嚴重的個案也開始藥物治療，以期降低日後台東縣民早發性心血管疾病的發生。此研究也曾獲刊登於[Pediatrics and Neonatology]醫學雜誌。

在台東縣教育處統籌協調、校護第一線推動及台東馬偕專業團隊共同投入下，計畫逐步深入偏鄉及離島地區，建立跨單位合作網絡，提升公共衛生服務可近性。自2021至2025學年，受檢人數由906人提升至1,159人，篩檢率由52%成長至72%(遠高於2017年美國學童篩檢率6%)，異常比例約落在6%至14%之間，顯示早期篩檢與介入具實質成效，也展現模式的穩定度與可持續性。此次獲得SNQ國家品質標章，不僅是對計畫品質與成效的高度肯定，更凸顯偏鄉地區同樣能發展具國家級水準的預防醫學服務，為全台推動學童健康促進與心血管疾病預防提供具體可複製的實務典範。