台東馬偕醫護宿舍用地喬不攏 恐惡化長沙國宅停車困境

台東馬偕醫院。（蔡旻妤攝）

國民黨台東縣議員李建智。(摘自台東縣議會直播／蔡旻妤台東傳真)

台東縣議會臨時會昨（11）日審查通過財經類第一號案馬偕醫院申請承租台東市台東段2568、2545-3兩筆縣有地作為醫護宿舍使用。縣議員李建智12日在臨時會表達強烈反對，指出該兩筆土地原是當年癌症大樓審查時認定的「補足車位」用地，如今若改作宿舍，勢必衝擊長沙國宅周邊停車。

台東馬偕醫院鄰近住家及學區，因停車空間不足導致居民1年接獲逾百件違規停車罰單，醫院去年規畫新建癌症大樓，恐讓停車問題更嚴峻，為此李建智多次會同當地里長、居民、縣府交通有關單位到場會勘盤點停車問題。

李建智強調，長沙國宅周邊184巷、206巷皆屬都市計畫道路，依法不得停車，居民平時已難以找到車位，更不用說就醫、探病的人潮也會占用周邊車格，私人土地也只有60格，根本不夠用，停車問題早已讓居民叫苦連天。

李建智臨時會中提出臨時動議，主張縣府應暫緩本案，待停車規畫問題明確後再討論，然而該案僅獲王姷力、古志成、董昌華、方賢仁、高美珠5名議員附議，未獲至少6名議員（不含提案人）附議，主席吳秀華宣布附議不通過，後續可再討論配套措施。

