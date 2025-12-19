台東驚現火流星！命理師直呼「糟了」：3時段要注意

台東縣南橫公路埡口地區16日晚間驚現火流星（Bolide），引發討論。易經民俗專家高輔進在臉書粉專發文示警，「從卦象研判，事發地在台灣下半部，機率較高，只是受災嚴重的除了中心點附近外，恐在上半部最要注意，尤其雙北基。」

台東縣南橫公路埡口地區驚現火流星。（圖／翻攝畫面）

高輔進在臉書表示，台東火流星，傳言的「天旋地轉」、「天動地變」恐會有目共睹。從卦象研判，事發地在台灣下半部，機率較高，只是，受災嚴重的除了中心點附近外，恐在上半部最要注意，尤其雙北基。至於破壞力的輕重、大小，除了做好防護措施外，只能多請老天爺幫忙了。畢竟沒人願意發生這樣的事件。

另外，高輔進指出，區域的南方要注意電線走火的意外，及電閃雷鳴的恐怖；北方小心輕則槍擊，重則軍事衝突事件；東、西方慎防火山爆發，或「空曠地」火的災情可能另一種可能，便是天候的變化，有趨向溫度提高的方向發展，感覺像是冬天已經提早結束，或縮短的樣子。如果，需要注意的時間點，建議可多觀察今年12月31日、明年1月14日、31日，這3個時段，前後可拉3天來判斷，是否會發生異狀。也提醒，以上區域並不只侷限台灣，而是全球各地都可能需要留意。

高輔進說明，「台東火流星，易經演繹取卦，得到『豐卦』，卦意『多事』，太極空間得到『赤口』，卦意『麻繩自縛身』不過，退一萬步來說，因為火流星產生的變卦，是『家人卦』，卦意『內部』，顯示出，真正的核心點，是在於『自我檢討』。簡單說，與其目光只會注意敵對勢力，或看不慣外在因素，甚至頤指氣使、指手畫腳，要別人聽你的，終究只是寬以待己，嚴以律人的錯誤。接下來，即可能面對社會、經濟、人心等難以承擔的成本，而糊成了一鍋粥，至倒退百年的可能如果，能慎思這次卦象的核心點『自我檢討』，從有望真正的國強民富，不只美國，台灣好像也是」。

