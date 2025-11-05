台東驚見數隻「全身雪白」台灣獼猴 縣府：疑似皮膚病

台灣獼猴全身光禿禿，僅剩一層表皮外露，疑罹患皮膚病。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣東河鄉賞猴景點「登仙橋遊憩區」，近日出現數隻「全身雪白」的台灣獼猴，原以為是罕見白化品種，未料竟是毛髮脫落、皮膚裸露。縣府農業處表示，已接獲鄉公所回報，初步研判疑似皮膚病，將會同相關單位勘查，呼籲遊客勿靠近猴群。

根據遊客拍攝的影片顯示，獼猴群棲息在樹梢採食樹果，其中數隻獼猴全身白，與常見灰褐毛色有異，遊客更是喜孜孜以為幸運發現罕見白猴，「從這裡拍過去很好看！」

台灣獼猴全身光禿禿，僅剩一層表皮外露，疑罹患皮膚病。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

未料，回家整理照片時才發現，白猴其實是全身光禿禿，僅剩一層表皮外露，懷疑感染疾病，隨即通報相關單位。另有民眾得知後憂心表示，「不知道是什麼疾病，會不會傳染人或其他動物？那裡的猴子又很兇，萬一被抓傷或咬傷就糟了。」

廣告 廣告

農業處林務保育科長李志鵬表示，經獸醫初步研判為皮膚病的可能性最高，後續將會同林業及自然保育署等單位前往現場勘查，釐清實際狀況，同時也呼籲民眾、遊客切勿接近猴群。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿哥哥開撕！嗆范姜「吃軟飯裝大男人」：勝負未分曉 委任律師反擊了

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月