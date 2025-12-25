台東體中多棟建築「嚴重龜裂」 天花板鐵條掉落

地震造成校園內多棟建築物出現嚴重龜裂、天花板塌落的狀況。（圖／東森新聞）





台東地震，接近卑南鄉的台東體中，校園內多棟建築物出現嚴重龜裂、天花板塌落的狀況，甚至在學生宿舍牆面，出現比手指還寬的大裂縫，甚至一度沒有熱水可以洗澡。不只學生宿舍，餐廳、行政大樓、體育館，災損也很嚴重，校方擔心這一震，可能會影響到建築結構，將請技師協助如何安全處理。

這條比手指還粗的裂縫，就出現在台東體中的學生宿舍內，不只牆面龜裂嚴重，一度沒有熱水可以洗澡，放在公用區的飲水機，也整台倒下來。

整片天花板掉落，學生嚇壞趕緊逃生。24號下午5點47分，台東卑南發生6.1強震，台東體中校園內，災損嚴重。不只學生宿舍，餐廳整片天花板崩落，還有不少鋼條，也跟著掉落在地面。

不管是用餐區還是烹煮區，都散落大量的建築物殘片。來到行政大樓，則是大塊壁磚整片剝落，甚至可以直接看到裡頭的紅磚牆。而樓梯間地面磁磚隆起擠壓，碎成好幾瓣，牆壁上也嚴重龜裂，牆面上的油漆也明顯剝落。

至於學生常去的體育館，館內一整片隔板從高處掉了下來，產生不少粉塵。擊劍場鋼筋木板倒一片，還波及到一旁辦公區，導致玻璃窗全被砸碎，就連頂樓的水塔，也凹了好幾個洞，倒在水管間，水管管線破裂，不斷有水流出來。

台東體中校長陳明志：「對我們學校影響就是有一些，多棟建築物，它的牆面是龜裂，那龜裂的部分，其實我們比較擔心的是說，它是不是會影響到結構。」校內多處建築物受損，校方將請專業技師了解。

受到地震影響，校方針對嚴重損壞的宿舍，將學生移到其他房舍，餐廳將暫時關閉，體育館也已呼籲學生不要靠近，避免發生危險。一場強震，將台東體中震的體無完膚，幸好沒有人因此受傷，現階段校方只希望，盡快恢復還給學生一個安全學習的空間。

